Bad Fallingbostel

Autobahn 7 nach Lastwagenunfall vorübergehend gesperrt

27.05.2019, 13:01 Uhr | dpa

Ein außer Kontrolle geratener Lastwagen hat am Montagvormittag auf der Autobahn 7 im Heidekreis zu einer Karambolage von knapp 20 Autos geführt. Der Lastwagenfahrer hatte nach Angaben der Polizei im Baustellenbereich an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war in eine Baustelle geraten und hatte eine Gleitschutzwand in den Gegenverkehr gedrückt. Dadurch fuhren die Fahrzeuge dort ineinander oder wurden beschädigt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. Sie waren wegen der Baustelle mit reduzierter Geschwindigkeit unterwegs.

Die Sperrung in Richtung Hannover sollte am späteren Mittag aufgehoben werden, die in Richtung Norden dürfte dagegen noch mehrere Stunden dauern. In beiden Richtungen bildeten sich lange Staus. Die Polizei, die Umleitungen eingerichtet hatte, schloss Alkoholeinfluss beim Lkw-Fahrer nicht aus. Auf der A7 gibt es mehrere Großbaustellen, an denen es regelmäßig zu Staus und Behinderungen kommt, unter anderem zwischen Bad Fallingbostel und Westenholz sowie zwischen Hildesheim und dem Dreieck Salzgitter.