Wiesbaden

Heimstätte: 5000 neue Wohnungen in den nächsten Jahren

27.05.2019, 13:10 Uhr | dpa

In den nächsten Jahren sollen knapp 5000 neue Wohnungen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Nassauische Heimstätte in Hessen bezugsfertig werden. "Alle diese Wohnungen haben eins gemeinsam: Wir werden sie alle deutlich unter Marktpreis vermieten", sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag in Wiesbaden. Von den 5000 Wohnungen, die überwiegend im Rhein-Main-Gebiet entstehen, seien einige schon im Bau. Die ersten Mieter könnten bereits dieses Jahr einziehen. Bis 2021 sollen dann alle 5000 Wohnungen zumindest "baureif" sein.

Vorher müssten viele der bereits erworbenen Flächen erst für den Wohnungsbau zugelassen werden. Einige gälten noch als Gewerbegebiete oder Konversionsflächen. Eine Umwandlung in Wohnfläche dauere in vielen Kommunen jedoch länger als erhofft, sagte Constantin Westphal von der Geschäftsführung der Nassauischen Heimstätte. Das Problem sei weniger das Bauen als geeignete Flächen zu finden, sagte Al-Wazir.

Zusätzlich kündigte der Minister an, mehr Sozialwohnungen erhalten und bauen zu wollen. "Diesen bundesweiten Trend, dass es Jahr für Jahr weniger Sozialwohnungen gibt als im Vorjahr, wollen wir in Hessen in dieser Legislaturperiode stoppen und umkehren", sagte er. Die Nassauische Heimstätte ist mit rund 60 000 Wohnungen die größte soziale Wohnungsbaugesellschaft in Hessen.