Rodenberg

Brennender LKW blockiert Autobahn 2: Fahrer eingeklemmt

27.05.2019, 14:38 Uhr | dpa

Hannover (dpa/lni) – Ein geplatzter Lkw-Reifen hat am Montag zu einem schweren Unfall sowie einer Vollsperrung der Autobahn 2 zwischen Hannover und Dortmund geführt. Nach Polizeiangaben war zunächst ein Lastwagen nach dem Reifenplatzer in die Mittel-Leitplanke geraten. Ein weiterer geriet dadurch ins Schleudern. Beim Aufprall wurde dessen Führerhaus abgerissen und auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Zugmaschine und der umgekippte Auflieger gerieten in Brand. Rettungskräfte bargen den eingeklemmten Fahrer, der per Rettungshelikopter ins Krankenhaus geflogen wurde.

An der Unfallstelle nahe der Auffahrt Bad Nenndorf (Kreis Schaumburg) hatten Ersthelfer mit Feuerlöschern geholfen, den Brandherd einzudämmen. Die Polizeisprecherin schloss nicht aus, dass die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Berlin noch bis in den Abend andauern könnte, da zunächst die Folgen des Brandes beseitigt werden müssten. Die Sperrung in Fahrtrichtung Dortmund könne aber aufgehoben werden, sobald das Fahrerhaus beseitigt worden ist. In beiden Richtungen entstanden lange Staus. Nach ersten Angaben wurde niemand weiteres verletzt.