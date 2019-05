Kiel

Erneut Haftstrafen für falsche Polizisten: Hoher Schaden

27.05.2019, 16:25 Uhr | dpa

Wegen Betrugs und Beihilfe hat das Kieler Landgericht am Montag falsche Polizisten zu Haftstrafen und einer Geldstrafe verurteilt. Die drei Angeklagten schädigten nach Überzeugung des Gerichts einen 88-jährigen Senior aus Norderstedt (Kreis Segeberg) um rund 185 000 Euro. Nach Angaben eines Gerichtssprechers verhängte die Strafkammer gegen zwei Angeklagte zwei Jahre und zehn Monate beziehungsweise zwei Jahre und drei Monate Gefängnis. Ihr Mittäter muss eine Geldstrafe von 900 Euro (90 Tagessätze zu je 10 Euro) zahlen. Die Richter ordneten zudem bei den 26 und 33 Jahre alten Haupttätern die Einziehung von je 185 000 Euro an. Bei ihrem 32-jährigen Komplizen sind es 500 Euro.

Die Anklage warf den Männern vor, im Oktober 2017 als Polizeibeamte getarnt den Geldbetrag vom Senior in Empfang genommen zu haben. Drahtzieher aus der Türkei hatten den 88-Jährigen zuvor tagelang mit der Drohung unter Druck gesetzt, sein Vermögen befinde sich in akuter Gefahr. Daraufhin hob der 88-Jährige das Geld von seinem Bankkonto ab und übergab es den falschen Polizisten. Einen kleinen Teil des Betrages sollen die Angeklagten als "Lohn" erhalten haben, der Rest wurde den Auftraggebern in die Türkei gebracht.

Mit dem Urteil blieb das Gericht geringfügig unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die Haftstrafen von dreieinhalb beziehungsweise zweieinhalb Jahre Haft gefordert hatte. Die Verteidiger wollten für alle Angeklagten Bewährungsstrafen und deutlich niedrigere Einziehungsbeträge. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Dem Gerichtssprecher zufolge haften alle drei Angeklagten für 500 Euro gemeinsam. Für die übrigen 184 500 Euro haften die beiden Haupttäter. Wenn einer zahlt, müsse der andere nicht mehr zahlen.

Bereits im Februar wurde in Kiel ein 26-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs zu mehrjähriger Haft und der Einziehung von rund 200 000 Euro verurteilt. Um diese Summe wurden drei Opfer geschädigt. Auch zwei Mittäter müssen in Haft. Bei ihnen wurde die Einziehung von 154 000 Euro beziehungsweise 2300 Euro angeordnet.