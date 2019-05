Dresden

Dynamo Dresden startet am 17. Juni in die Sommervorbereitung

27.05.2019, 17:39 Uhr | dpa

Die SG Dynamo Dresden startet am 17. Juni in die Vorbereitung der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Cheftrainer Cristian Fiel versammelt sein Team am 17. und 18. Juni zu den obligatorischen sportmedizinischen Untersuchungen und Leistungstests. Einen Tag später findet der Trainingsauftakt im Großen Garten statt. Das gaben die Sachsen am Montag bekannt.

Das erste Testspiel bestreitet Dresden am 27. Juni im sächsischen Grimma gegen den Regionalligisten FSV Wacker 90 Nordhausen. Im Rahmen des achttägigen Trainingslagers vom 4. bis 12. Juli im österreichischen Längenfeld sind weitere Testspiele geplant. Auch ein Gegner für die Generalprobe eine Woche vor dem Zweitliga-Start am 26. Juli steht noch nicht fest.