Bad Bentheim

Streik stoppt Zugverkehr in die Niederlande

27.05.2019, 17:39 Uhr | dpa

Wegen eines Streiks bei den öffentlichen Verkehrsmitteln in den Niederlanden fahren am Dienstag voraussichtlich keine Züge von Niedersachsen über die Grenze. Die Deutsche Bahn kündigte am Montag für die IC-Linie zwischen Berlin, Hannover, Osnabrück und Amsterdam vom Grenzbahnhof Bad Bentheim an einen Ersatzverkehr mit Bussen Richtung Niederlande an. Zwischen Berlin und Bad Bentheim fahren die Züge allerdings. Die Eurobahn, die Regionalbahnen von Bielefeld über Osnabrück nach Hengelo fährt, konnte zum Umfang möglicher Ausfälle noch nichts sagen.