Kiel

Günther vom schlechten Wahlergebnis der CDU überrascht

27.05.2019, 17:41 Uhr | dpa

Mit der Niederlage der CDU gegen die Grünen bei der Europawahl in Schleswig-Holstein hat Ministerpräsident Daniel Günther nicht gerechnet. "Ich bin viel optimistischer da reingegangen", sagte der Landesvorsitzende der Nord-CDU am Montag in Kiel. "Ich hätte das nicht geglaubt. Darauf vorbereitet bin ich nicht gewesen." Die Wahlziele, stärkste Kraft im Norden und stärkster CDU-Landesverband zu werden, habe die Nord-CDU nicht erreicht, räumte Günther vor einer Sitzung des CDU-Landesvorstands ein.

Im Norden war die CDU am Sonntag von 34,4 auf 26,2 Prozent abgesackt und damit hinter die Grünen gerutscht, die mit 29,1 Prozent stärkste Kraft wurden. Im Bund fiel die Union auf 28,9 Prozent zurück. Der Union sei es insgesamt nicht gelungen, positive, in die Zukunft gerichtete Themen zu setzen.

Von der Bundesregierung fordere er in der Energiepolitik, die Dinge umzusetzen, die im Koalitionsvertrag stehen, sagte Günther. Genügend Bekenntnisse gebe es auf Bundesebene. "Jetzt wollen wir schlicht Taten sehen." Die Menschen erwarteten, dass sich die Bundesregierung um die großen Themen wie Klimaschutz kümmert. Auch das Land habe in den vergangenen Jahren nicht genug für den Klimaschutz getan, sagte Günther. Im Blick auf die Jamaika-Koalition in Kiel habe er keine Zweifel, dass die gute Zusammenarbeit bestehen bleibe.