Leipzig

Leipziger Linke wollen Kandidaten in OB-Wahl schicken

27.05.2019, 17:45 Uhr | dpa

Die Leipziger Linke will einen eigenen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im Frühjahr aufstellen. Das sagte Juliane Nagel, wiedergewählte Linken-Stadträtin und Landtagsabgeordnete, am Montag dem Lokal- und Ausbildungsradio der Universität Leipzig Mephisto 97.6. "Vor dem Hintergrund des starken Ergebnisses ist es geboten, dass die Linke mit einer eigenen Kandidatin oder mit einem eigenen Kandidaten in diese Wahl geht", erklärte sie.

Die Linke hatte in Leipzig bei der Kommunalwahl am Sonntag 21,4 Prozent der Stimmen geholt. Damit ist sie künftig die die stärkste Kraft im Stadtrat. Für kommendes Frühjahr ist die Wahl des Oberbürgermeisters geplant. Bislang hat nur der amtierende Stadtchef Burkhard Jung angekündigt, erneut zu kandidieren.