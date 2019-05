Hamburg

Wohnungsunternehmer-Verband fordert Bau von Hochhäusern

27.05.2019, 17:46 Uhr | dpa

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen hat den Bau von mehr Hochhäusern in Hamburg gefordert. Damit könne mehr bezahlbarer Wohnraum auf immer knapper werdendem Baugrund geschaffen werden, sagte Verbandsdirektor Andreas Breitner am Montag bei der Eröffnung des Genossenschaftstags. Auch seien höhere Gebäude nachhaltiger, weil keine neuen Straßen gebaut werden müssten und gleichzeitig Grünflächen geschont würden. "Ich meine damit nicht 30-stöckige Wolkenkratzer. Aber es wäre sinnvoll, an geeigneten Standorten statt eines fünf- ein achtstöckiges Gebäude zu errichten", sagte Breitner. Er räumte ein, dass Hochhäuser nicht den besten Ruf hätten. Das liege aber nicht an dem Gebäudetyp an sich, sondern an falscher Stadtplanung in der Vergangenheit.