Bremen

Polizei sucht mit Onlineportal Aufnahmen von Krawallen

27.05.2019, 17:52 Uhr | dpa

Nach heftigen Krawallen in Bremen in der Nacht zum Wahlsonntag bittet die Polizei um Hinweise. Am Montag wurde ein spezielles Onlineportal geschaltet, auf dem Bilder oder Videos der Ausschreitungen hochgeladen werden können. Diese Hinweise könnten auch anonym gegeben werden.

In der Nacht auf Sonntag hatten etwa 300 Menschen die Sielwall-Kreuzung im Szeneviertel Steintor blockiert. Randalierer legten Brände und warfen Steine in Schaufenster. Sie warfen auch Flaschen auf Polizisten. Einige Beamte wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Später flogen Farbbeutel auf Streifenwagen und Polizeireviere. Mehrere Randalierer wurden festgenommen.

Zuvor hatte es am Samstagnachmittag in Bremen eine Demonstration gegen Rechts mit mehreren Tausend Teilnehmern gegeben. Am Sonntag fanden in Bremen die Landtagswahl und die Europawahl statt.