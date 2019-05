Hamburg

SPD verliert Bezirk Eimsbüttel deutlich an die Grünen

27.05.2019, 18:48 Uhr | dpa

Die SPD hat ihre Mehrheit in Hamburg-Eimsbüttel haushoch an die Grünen verloren. Bei der Bezirksversammlungswahl am Sonntag kamen die Sozialdemokraten nach Auszählung aller 262 Stimmbezirke nur noch auf 23,1 Prozent - 10,2 Punkte weniger als bei der Wahl 2014, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. Die Grünen landeten mit einem Plus von 14,1 Punkten bei 37,2 Prozent und waren damit die mit Abstand stärkste Partei im Bezirk.

Schon bei den vorherigen Bezirksversammlungswahlen hatten die Sozialdemokraten hamburgweit knapp 10 Prozentpunkte eingebüßt, waren aber mit durchschnittlich gut 35 Prozent in allen sieben Bezirksversammlungen stärkste Kraft geblieben. Die CDU landete in Eimsbüttel mit Verlusten von 6,4 Punkten bei 16,3 Prozent. Die Linke erzielte 10,4, die FDP 6,5 und die AfD 4,9 Prozent.