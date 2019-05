Bootsmotoren auf Rügen gestohlen: Etwa 30 000 Euro Schaden

27.05.2019, 18:49 Uhr | dpa

Beim Diebstahl von drei Bootsmotoren auf der Ostseeinsel Rügen ist ein Schaden von rund 30 000 Euro entstanden. Ersten Ermittlungen zufolge haben die Täter am Vereinshafen Rugenhof das Hafentor aufgebrochen und mehrere Boote losgeschnitten, wie die Wasserschutzpolizei am Montag mitteilte. Anschließend montierten sie den Angaben zufolge drei hochwertige Außenbordmotoren im Wert von rund 29 000 Euro ab. Den durch die Zerstörungen enstandenen Sachschaden bei dem am Montag entdeckten Diebstahl bezifferte die Polizei auf rund 2000 Euro.