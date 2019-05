Heidelberg

Grüne werden stärkste Kraft im Heidelberger Gemeinderat

27.05.2019, 19:55 Uhr | dpa

Die Grünen haben die Gemeinderatswahl in Heidelberg klar gewonnen. Das geht aus dem vorläufigen Endergebnis hervor, das die Stadt am Montag veröffentlichte.

Im Vergleich zum Endergebnis von 2014 verbessern sich die Grünen demnach um 12,2 Prozentpunkte auf 31,9 Prozent. Die CDU verliert 5,8 Punkte und kommt auf 15,0 Prozent. Auf Rang drei folgt die SPD mit 13,9 Prozent (minus 3,4). Die FDP erhielt 5,7 Prozent (plus 1,3), die AfD 5,0 Prozent (plus 1,2) und die Linke 5,9 Prozent (plus 1,8) der Stimmen.

108 489 Wahlberechtigte waren zur Gemeinderatswahl in Heidelberg aufgerufen. Die Wahlbeteiligung betrug 64,9 Prozent.