Fell

Flugstunde statt Absturz

27.05.2019, 20:19 Uhr | dpa

Ein vermeintlicher Flugzeugabsturz in Rheinland-Pfalz hat sich am Montagnachmittag als Flugunterricht erwiesen. Ein Zeuge habe am Nachmittag von einem motorisierten Kleinflugzeug berichtet, dessen Motor im Bereich Fell plötzlich verstummt sei, berichtete die Polizei in Schweich. Ein Polizeihubschrauber und zwei Rettungshubschrauber stiegen auf, während Polizei und Feuerwehr am Boden nach der angeblichen Unglücksmaschine suchten. Erst bei der Suche nach der Absturzstelle stellte sich heraus: Der Zeuge hatte das reguläre Flugmanöver einer Flugschule beobachtet. Gefahr für den Piloten habe zu keiner Zeit bestanden.