Bremen

Bremen Grüne sondieren in alle Richtungen

27.05.2019, 20:43 Uhr | dpa

Nach der Landtagswahl in Bremen haben die Grünen Sondierungsgespräche mit allen Parteien außer der AfD beschlossen. Das sagte die Fraktionschefin und Spitzenkandidatin Maike Schaefer am Montag nach einer Sitzung des Landesvorstandes. Vereinbart seien bereits Termine mit der CDU am Mittwoch und der SPD am Donnerstag.

Die Grünen spielen nach der Wahl eine Schlüsselrolle. Von ihnen hängt ab, ob die CDU ein sogenanntes Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP oder die SPD eine rot-grün-rote Koalition bilden kann. Bei der Sitzung habe es noch keine Tendenz gegeben, berichtete Schaefer. Auch aus der Bundespolitik gebe es keine Vorgaben. "Die Berliner Empfehlung war: Macht das, wo am meisten Grün drin ist!", sagte sie.

Nötig sei ein Bündnis, das ein "Signal des Aufbruchs" gebe. Bislang hat in Bremen Rot-Grün regiert. Die SPD müsse sich nach ihren Verlusten ändern, wenn die Zusammenarbeit weitergehen solle, sagte Schaefer. Sie könne nicht mehr so viele Ressorts beanspruchen.

Der CDU-Landesvorstand tagte ebenfalls und benannte ein Team um den Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder für die Sondierungsgespräche. Die Union ist erstmals in Bremen stärkste Kraft.