Apolda

Kabinett informiert sich über Bau-Ideen für Kommunen

28.05.2019, 01:46 Uhr | dpa

Die Landesregierung informiert sich in ihrer Sitzung in dieser Woche über Baukonzepte in ländlichen Regionen Thüringens. Dazu trifft sie sich am heutigen Dienstag in Apolda, wo seit Donnerstag die Ausstellung "StadtLand" der Internationalen Bauausstellung (IBA) ausgewählte Bauideen für Kommunen vorstellt. Anschließend berichten Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) und die Geschäftsführerin der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen, Marta Doehler-Behzadi, über die Arbeit der IBA. Die Ausstellung in einer nach Plänen des bekannten Architekten Egon Eiermann (1904-1970) umgebauten Fabrikhalle wurde am vergangenen Donnerstag eröffnet und ist noch bis zum 29. September zu sehen.