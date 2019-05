Bad Ems

Vorläufiges Endergebnis der Kommunalwahlen erwartet

28.05.2019, 02:20 Uhr | dpa

Das vorläufige Landesergebnis der Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz soll am (morgigen) Dienstag veröffentlicht werden. Der Landeswahlleiter war zunächst davon ausgegangen, dass das Ergebnis der Wahlen vom Sonntag bereits am Montag veröffentlicht würde. Am Abend waren aber erst rund 1760 von insgesamt 2302 Stimmbezirken ausgezählt. Daher sei erst im Laufe des Dienstags mit einem Ergebnis zu rechnen, kündigte der Sprecher des Landeswahlleiters an. Die Wahlbeteiligung und die genaue Zahl der Wahlberechtigten stand am Montag auch noch nicht fest.

Sicher war bereits, dass die SPD trotz Verlusten in Ludwigshafen wieder stärkste Kraft geworden ist. Die CDU hatte in Speyer trotz Verlusten die Nase weiter vorn. In Trier machten die Grünen das Rennen, in Worms die CDU und in Zweibrücken knapp die SPD. In Mainz wiederum wurden die Grünen nach dem am Abend veröffentlichten vorläufigen Ergebnis mit 27,6 Prozent der Stimmen stärkste Partei. CDU und SPD, die auf 23,4 Prozent beziehungsweise auf 20,5 Prozent der Stimmen kamen, verzeichneten deutliche Verluste im Vergleich zur Kommunalwahl 2014.

Vor fünf Jahren waren 55,6 Prozent der Stimmberechtigten zu den Wahlurnen gegangen. Damals war die CDU mit 38,6 Prozent stärkste Kraft geworden. Die SPD erreichte 29,8 Prozent, die Grünen 9,5 Prozent. Die FDP brachte es auf 4,1 Prozent, die Linke auf 3,2 Prozent und die AfD auf 3,0 Prozent. Für die Wählergruppen entschieden sich 10,6 Prozent, für Sonstige 1,1 Prozent.

Bei der Europawahl an diesem Sonntag waren die beiden Volksparteien CDU und SPD auf ihre bisher schlechtesten Ergebnisse in Rheinland-Pfalz abgesackt. Die Union blieb dennoch mit 31,3 Prozent der Stimmen stärkste Partei. Die SPD kam nach dem vorläufigen Endergebnis mit 21,3 Prozent auf den zweiten Platz. Den größten Stimmenzuwachs mit 8,6 Prozentpunkten gab es für die Grünen, die auf einen Anteil von 16,7 Prozent kamen.