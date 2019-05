Hamburg

Siebenjähriger nach Unfall in Hamburg schwer verletzt

28.05.2019, 07:16 Uhr | dpa

Ein sieben Jahre alter Junge ist bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel schwer verletzt worden. Der Junge sei nach ersten Erkenntnissen über eine rote Fußgängerampel gelaufen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein 52-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Jungen an. Er wurde am Montag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.