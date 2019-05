Offenbach am Main

Warten auf sommerliche Temperaturen

28.05.2019, 08:47 Uhr | dpa

In Hessen lässt sommerlich-warmes Wetter noch etwas auf sich warten. In den nächsten Tagen klettern die Temperaturen auf maximal 18 bis 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Offenbach mitteilte. Zunächst dominieren demnach Wolken, es zieht Regen auf und es kann gewittern. Am Mittwoch ist es wolkig bis heiter und weitgehend trocken. Am Feiertag am Donnerstag können die Temperaturen auf 20 Grad steigen, mit wolkigem im Südosten auch heiterem Himmel und nur örtlich etwas Regen.