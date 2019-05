Mainz

Mann feiert Haftentlassung: Geld für den Neustart gestohlen

28.05.2019, 09:58 Uhr | dpa

Ein 53-Jähriger hat in Mainz seine Entlassung aus der Haft gefeiert und ist danach im Schlaf bestohlen worden. Unter anderem sei sein Bargeld weg, teilte die Polizei am Dienstag mit. "Die 700 Euro hatte er sich in der Haft erarbeitet und wollte sie für einen Neustart nutzen."

Der ehemalige Häftling hatte am Wochenende drei Männer in Mainz kennengelernt, mit ihnen gefeiert, getrunken und zusammen im Freien übernachtet. Als der 53-Jährige am nächsten Morgen allein aufwachte, fehlten laut Polizei seine beiden Reisetaschen und das Geld. Die Namen der drei mutmaßlichen Täter sind unbekannt.