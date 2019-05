Kiel

Midyatli kritisiert Debatte um Bundestagsfraktionsvorsitz

28.05.2019, 10:17 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli hat die innerparteiliche Debatte um den Vorsitz der SPD-Bundestagsfraktion kritisiert. "Gestern hieß es noch "nicht so hektische Schritte und nicht so hektische Personalentscheidungen treffen" - mich wundert das schon", sagte Midyatli am Dienstag dem Hörfunksender NDR Info. Nach Ansicht Midyatlis hatte diese Personalfrage im Wahlkampf für das Desaster bei der Europawahl ohnehin keine Rolle gespielt: "Wer die Fraktion im Bundestag führt, das war keine einzige Frage am Info-Stand. (...) Tatsächlich ist das nicht unsere Hauptaufgabe (...) wichtiger ist, was wir jetzt in der Partei machen."

SPD-Parteichefin Andrea Nahles hatte am Montag angekündigt, sich nächste Woche einer vorgezogenen Wiederwahl zum Fraktionsvorsitz zu stellen. Zuvor hatte Michael Groß als Sprecher der SPD-Ruhrgebietsabgeordneten in einem Brief an Nahles gefordert, es müsse klargestellt werden, ob die Fraktion hinter ihrer Vorsitzenden steht oder nicht. Nahles hat ihre innerparteilichen Kritiker aufgefordert, aus der Deckung zu kommen und selbst zu kandidieren. Eigentlich wäre erst im September gewählt worden.

Als mögliche Kandidaten für eine Nachfolge von Nahles an der Spitze der Fraktion wurden seit Tagen Ex-SPD-Chef Martin Schulz, der Chef der NRW-Landesgruppe, Achim Post, und der Sprecher der Parlamentarischen Linken in der Fraktion, Matthias Miersch, gehandelt. Öffentlich erklärt hat sich bisher niemand.

Ralf Stegner, SPD-Bundesvize und Landtagsfraktionschef in Kiel, twitterte am Dienstag: "Wir hatten im Parteivorstand verabredet, zügig erforderliche strategische politische Weichenstellungen zu diskutieren und nicht Personalquerelen in den Vordergrund zu rücken. Nach Herausforderung aus der Fraktion sorgt Andrea Nahles nun aber zurecht für eine rasche Entscheidung."