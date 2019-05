Kiel

Günther in Mitgliederbrief: Ergebnis neue Situation für CDU

28.05.2019, 10:22 Uhr | dpa

Nach dem schwachen Abschneiden der Union hat sich der CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther mit einem Mitgliederbrief an die Christdemokraten in Schleswig-Holstein gewandt. Der Wahlausgang sei bitter, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Auch am Landesergebnis gebe es nichts zu beschönigen. "Das Europawahlergebnis für Schleswig-Holstein ist eine neue Situation für uns." Die CDU hatte sich im Norden am Sonntag von 34,4 auf 26,2 Prozent verschlechtert und wurde damit von den Grünen auf den zweiten Platz verdrängt. Der Koalitionspartner steigerte sich erheblich auf 29,1 Prozent.

"Für uns als Union muss dieses Ergebnis das Signal für eine selbstkritische Diskussion sein", schrieb Günther im Blick auf das Abschneiden der Union im Bund. "Bei den wichtigen und wahlentscheidenden Themen waren wir in den vergangenen Wochen nicht sichtbar, sondern sprachlos." Besonders eklatant sei das beim aktuell wichtigsten Thema Klimaschutz gewesen.

"Wir werden uns jetzt daran machen, unsere Themen stärker zu transportieren", heißt es in dem Text zur Lage im Land. "Dies werden wir positiv kommunizieren und die erfolgreiche Arbeit der CDU-geführten Koalition fortsetzen."