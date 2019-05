Leipzig

Großzügige Spende für Schwalbennestorgel im Paulinum

28.05.2019, 10:24 Uhr | dpa

Für die sogenannte Schwalbennestorgel im Leipziger Paulinum ist eine Spende von 150 000 Euro eingegangen. Sie stammt vom Bankier Christian Olearius, wie die Universität Leipzig am Dienstag mitteilte. Damit hat die Stiftung "Universitätskirche St. Pauli zu Leipzig" für die Erweiterung des Instruments bislang mehr als 195 000 Euro eingeworben, 43 000 Euro fehlen noch. Die Orgel wird in ihrer ersten Aufbaustufe seit vier Jahren genutzt. Sie soll noch um elf Register erweitert werden und so das volle Klangspektrum einer Renaissance-Orgel erhalten. In dieser Woche jährt sich die Sprengung der Leipziger Universitätskirche zum 51. Mal. Am Mittwoch ist dazu eine Gedenkveranstaltung geplant.