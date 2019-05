Berlin

Müller und Senatoren gratulieren Union Berlin zum Aufstieg

28.05.2019, 10:31 Uhr | dpa

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat Union Berlin zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gratuliert. "Der 1. FC Union hat den lange ersehnten Aufstieg mehr als verdient und zusammen mit seinen treuen Fans über Jahre dafür gekämpft", teilte Müller am Dienstag mit. Mannschaft, Trainer, Vereinsführung und Fans würden zusammen dafür stehen, "dass Union auch abseits vom Platz weit über Berlin hinaus bekannt ist und geschätzt wird". Berlin dürfe sich wieder über Lokalderbys zwischen Hertha und der Union freuen.

Auch mehrere Senatoren zeigten sich begeistert. Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) hatte bereits am Montag gratuliert. Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) stellte ein Foto von sich und Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) mit rotem Fan-Hütchen ins Internet: "Vor der Senatssitzung noch in Feierlaune. Union steigt auf." Am Montagabend hatte Günther ein Foto nach dem entscheidenden Spiel gegen Stuttgart direkt aus dem Stadion gepostet.

Ob der Senat einen Empfang für die Mannschaft plant oder ob es andere Ideen gibt, stand am Dienstagvormittag noch nicht fest. Nach der Sitzung des Senats sollte es dazu mehr Informationen geben.

Möglicherweise nehmen einzelne Senatoren auch an den Feiern des Vereins am Mittwoch teil. Die Mannschaft fährt dann am Nachmittag mit einem Schiff von der East Side Gallery in Berlin-Friedrichshain Richtung Köpenick. Anschließend geht es weiter zum Köpenicker Rathaus, wo die Spieler von Bezirksbürgermeister Oliver Igel empfangen werden sollen. Am Abend soll im Stadion gefeiert werden.