Schwerin

Rückgang des Industrie-Umsatzes um 6,6 Prozent

28.05.2019, 11:06 Uhr | dpa

Die Industrie in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr im Rückwärtsgang gewesen - und das vor allem wegen gesunkener Exporte. Die Umsätze der Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten sind um 6,6 Prozent geschrumpft, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Schwerin mitteilte. Die Firmen verkauften Waren und Dienstleistungen für 14,9 Milliarden Euro. Dies seien 1,1 Milliarden Euro weniger als im Rekordjahr 2017 gewesen.

Grund für das Minus ist demnach vor allem der Rückgang der Exporte um 11,1 Prozent. Dabei sei vor allem der Maschinenbau mit einem Minus von 38,9 Prozent betroffen gewesen. Die Industrie in MV machte den Angaben zufolge 2018 noch 31,6 Prozent aller Umsätze im Ausland. Im Bundesdurchschnitt betrug die Exportquote 48,5 Prozent.

Die mit Abstand umsatzstärkste Branche der MV-Industrie ist mit fast einem Drittel Anteil das Ernährungsgewerbe. Dort brachen die Umsätze dem Amt zufolge um 5,8 Prozent ein. Auf Platz zwei der umsatzstärksten Industriebranchen steht demnach der Maschinenbau mit einem Anteil von 15,4 Prozent. Das Minus dort: 31,9 Prozent.

In den Industriebetrieben, deren Umsätze für die Statistik erfasst wurden, arbeiten laut Statistik-Amt 63 100 Menschen. Ihre Zahl wuchs im Vergleich zu 2017 um 7,1 Prozent - vor allem im Schiffbau. Mit einer Industriedichte von 39 Beschäftigten je 1000 Einwohner belege Mecklenburg-Vorpommern vor Berlin den zweitletzten Platz im Länderranking. Der Bundesdurchschnitt liege bei 78 Industriebeschäftigten je 1000 Einwohner.