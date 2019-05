Halle (Saale)

Bauern bauen auf deutlich weniger Fläche Winterraps an

Sachsen-Anhalts Landwirte bauen in diesem Jahr deutlich weniger Winterraps an. Die Anbaufläche habe sich im Vergleich zu 2018 mehr als halbiert, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Statt auf 158 860 Hektar werde Winterraps ersten Schätzungen zufolge 2019 nur auf 75 746 Hektar angebaut.

Zuwächse verzeichneten die Statistiker dagegen bei der Anbaufläche von Wintergetreide. Sie stieg um 9,4 Prozent auf 535 919 Hektar. Den größten Anteil daran hatte Winterweizen, den die Landwirte auf etwas mehr als 328 000 Hektar aussäten. Kaum Veränderungen gab es den Angaben zufolge bei den Anbauflächen für Kartoffeln und Zuckerrüben.