Kommt die A143? Verwaltungsrichter verhandeln

28.05.2019, 11:50 Uhr | dpa

Der Bau einer kurzen Autobahnstrecke zur Umfahrung von Halle ist Thema am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Die obersten Richter verhandelten am Dienstag mit den Planern und Gegnern des Projekts Details des Bauvorhabens. Dabei ging es unter anderem um die Frage, ob der Verkehr an der künftigen Trasse dazu führt, dass Lebensräume für seltene Orchideen, Schmetterlinge und andere Arten in Mitleidenschaft gezogen werden.

Das knapp 13 Kilometer lange Stück soll die Autobahnen 14 und 38 miteinander verbinden und Halle von Durchgangsverkehr entlasten. Allerdings führt sie auch mitten durch ein Naturschutzgebiet. Die Leipziger Richter hatten sich schon einmal vor mehr als zehn Jahren mit dem Bauprojekt beschäftigt und Nachbesserungen beim Naturschutz verlangt. Jetzt verhandeln sie die letzte verbliebene Klage gegen das Projekt. Wann eine Entscheidung fällt, ist offen.