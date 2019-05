Neu-Isenburg

Jost Werke profitiert von Wachstum in Nordamerika

28.05.2019, 12:25 Uhr | dpa

Eine weiterhin starke Nachfrage in Nordamerika hat dem Lkw-Ausrüster Jost Werke im ersten Quartal Schub gegeben. Beim Umsatz legten die Neu-Isenburger im Jahresvergleich um knapp fünf Prozent auf 200 Millionen Euro zu, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag mitteilte. Mit einem Umsatzanstieg von 31,5 Prozent erwies sich Nordamerika erneut als stärkster Wachstumsmarkt für Jost. In Europa und in der Region Asien-Pazifik-Afrika hingegen verharrten die Erlöse auf Vorjahresniveau. Zudem profitierte das Unternehmen von einer Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro.

An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Aktie legte kurz nach Handelsbeginn um 2,8 Prozent zu. Das Unternehmen habe im ersten Quartal die Erwartungen insgesamt erfüllt, beim Umsatzanstieg sogar leicht übertroffen, sagte ein Händler.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg in den ersten drei Monaten um knapp ein Prozent auf 24 Millionen Euro. Während Jost in Nordamerika operativ mehr verdiente, trat das Unternehmen in den anderen Märkten in etwa auf der Stelle. Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von 14,2 Millionen Euro - und damit ein Plus von rund 18 Prozent. Dazu trugen vor allem niedrigere Zinsaufwendungen bei.

"Wir sind mit dem Start ins Jahr 2019 zufrieden", sagte Vorstandschef Lars Brorsen. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Jost. Demnach sollen 2019 sowohl Umsatz als auch das bereinigte operative Ergebnis im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen.