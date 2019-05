Kiel

Minister: Kiel kann Diesel-Fahrverbot verhindern

28.05.2019, 12:47 Uhr | dpa

Trotz weiterhin hoher Stickstoffdioxidwerte in Kiel plant das Umweltministerium vorerst kein Diesel-Fahrverbot für die Landeshauptstadt. Das gab Minister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Dienstag bekannt. Er stellte in Kiel den Entwurf eines Luftreinhalteplans vor. Ein Fahrverbot für ältere Diesel-Pkw könne vermieden werden, wenn die Stadt weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Luft am viel befahrenen Theodor-Heuss-Ring ergreift. Sollte das nicht geschehen und sich die Luftqualität im nächsten Jahr nicht hinreichend verbessern, müsste es laut Ministerium ab 2021 ein Fahrverbot für bestimmte ältere Dieselfahrzeuge geben. Der Grenzwert wird seit Jahren deutlich überschritten.