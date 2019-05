Düsseldorf

Sprengen und Flexen: Panzerknacker gegen Geldautomaten

28.05.2019, 13:17 Uhr | dpa

Ein gesprengter Geldautomat ist in einer Bankfiliale in einem Einkaufszentrum zu sehen. Foto: Jürgen Mahnke/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Geldautomaten üben wieder eine wachsende Anziehungskraft auf Gangster aus: Von 2017 auf 2018 ist die Zahl der Geldautomatensprengungen in Nordrhein-Westfalen um rund 17 Prozent auf 108 gestiegen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage aus dem Düsseldorfer Landtag hervor.

Zusätzlich gab es im vergangenen Jahr 71 versuchte Sprengungen (2017: 46). 22 Verdächtige konnten festgenommen werden - einer weniger als ein Jahr zuvor - darunter 17 mit niederländischer Staatsangehörigkeit (2017: 23). Mit jeweils neun Fällen hatten die Polizeibehörden in Köln und in Mettmann am meisten mit diesen Delikten zu tun. Den bisherigen Höhepunkt der Geldautomatensprengungen in NRW hatte es 2016 mit 136 vollendeten Taten, 68 Versuchen und 30 Festnahmen gegeben.

Nach Erkenntnissen des Landeskriminalamts (LKA) werden häufig selbstgebastelte Sprengsätze etwa aus illegalen Feuerwerkskörpern verwendet. Mit Sprengstoff attackieren Kriminelle vor allem Geldautomaten, die von Banken bereits gegen Gas-Explosionen abgesichert worden sind.

Darüber hinaus hat das LKA weitere 92 Angriffe auf Geldautomaten erfasst, die nicht gesprengt, sondern aufgehebelt, geflext oder komplett mitgenommen wurden. Auch hier lag das Polizeipräsidium Köln im vergangenen mit elf Vorfällen an der Spitze.