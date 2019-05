Leipzig

Lotto-Spieler aus Nordsachsen gewinnt eine Million Euro

28.05.2019, 13:20 Uhr | dpa

Erneutes Lottoglück in Sachsen: Sechs Richtige hat ein Spieler getippt und damit einen Gewinn von rund 1,15 Millionen Euro eingestrichen, wie Sachsenlotto am Dienstag mitteilte. Der Glückspilz aus Nordsachsen habe seinen Schein am vergangenen Freitag in einem Supermarkt gespielt, hieß es. "Das Lottoglück ist den Sachsen gewogen", erklärte der Geschäftsführer der Sächsischen Lotto-GmbH, Siegfried Schenek. Insgesamt vier Lotto-Millionäre kommen in diesem Jahr bislang aus Sachsen. So hatte im Februar ein Spieler aus Dresden rund 7,1 Millionen Euro gewonnen.