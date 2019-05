Wuppertal

Pina Bausch Archiv geht im nächsten Jahr online

28.05.2019, 13:32 Uhr | dpa

Das Archiv über das Werk der Choreographin Pina Bausch wird im kommenden Jahr nach und nach online gehen. Damit würden einzigartige Quellen aus ihrem künstlerischen Nachlass weltweit zugänglich, sagte Salomon Bausch, der Chef der Pina Bausch Foundation, am Dienstag in Wuppertal. Er hatte kurz nach dem Tod seiner Mutter vor bald zehn Jahren die Stiftung mit Sitz in Wuppertal gegründet. Darin sind unter anderem 9000 Videos und 200 000 Fotos sowie Produktionsunterlagen zu allen 46 Stücken der weltbekannten Choreographin enthalten. Sie sind die Grundlage für die Aufführung der Stücke innerhalb und außerhalb des von ihr gegründeten Tanztheaters Wuppertal.