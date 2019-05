Schwerin

Wohnungsunternehmen in MV planen höhere Investition

28.05.2019, 13:38 Uhr | dpa

Die kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern planen für das laufende Jahr Investitionen in Höhe von 530 Millionen Euro. Das sei gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 116 Millionen Euro und zeige die Bemühungen, den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu decken, sagte Andreas Breitner vom Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) am Dienstag in Schwerin.

Die dem Verband angehörenden Unternehmen böten die Wohnungen in der Regel deutlich unter der örtlichen Vergleichsmiete an. Die durchschnittliche Kaltmiete liege bei 5,21 Euro pro Quadratmeter. "Als Vermieter mit Werten achten die im VNW organisierten Wohnungsunternehmen auf bezahlbare Mieten", betonte der Verbandschef.

Kritisch äußerte er sich zu Plänen des Landes, bei der Wohnraumförderung künftig zinsgünstige Darlehen statt Zuschüsse zu gewähren. Angesichts des ohnehin niedrigen Zinsniveaus verfehle eine solche Praxis ihre Wirkung und bremse die Investitionsbereitschaft.