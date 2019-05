Schleswig

Aktualisierte Rad- und Wanderkarten für Schlei und Ostsee

28.05.2019, 13:40 Uhr | dpa

Auf Wanderrouten und bei Radtouren die Region rund um die Schlei entdecken: Zum Start der Rad- und Wandersaison hat die Ostseefjord Schlei GmbH dazu Kartenmaterial in neuer Optik herausgebracht. Die aktualisierte Auflage präsentiere kurze Rundwege und Ganztagestouren, teilte die Tourismusagentur am Dienstag in Schleswig mit. Ausführliche Beschreibungen auf der Rückseite der Karten leiten Radfahrer und Wanderer durch die Natur. Zudem wird über sehenswerte Highlights entlang der Wege informiert sowie auch Länge und Streckenbeschaffenheit der einzelnen Routen werden beschrieben. Zudem sind die 27 beliebtesten Rad- und Wanderrouten von nun an auch bei der Rad- und Wander-App "komoot" verfügbar.