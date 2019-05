Wiesbaden

Es wird eng auf den Straßen: Staugefahr rund um Feiertage

28.05.2019, 14:46 Uhr | dpa

Die Hessen können sich in den kommenden Wochen noch auf mehrere Feier- und Brückentage freuen - müssen auf den Autobahnen aber auch Staus mit einplanen. Wie das Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil am Dienstag mitteilte, seien vor allem die Autobahnen 3 und 5 rund um Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam staugefährdet. Los geht es schon am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt, an dem es ab dem Mittag voll werden kann auf den Straßen. Am darauffolgenden Sonntag setze ab dem Vormittag der Rückreiseverkehr ein - auch dann seien Staus möglich.

Auch an den Hauptreisetagen vor und nach Pfingsten und Fronleichnam müssen sich Autofahrer demnach auf Verzögerungen einstellen. Zwei Besonderheiten kommen laut Hessen Mobil erschwerend hinzu: Am Freitag vor Pfingsten startet in Bad Hersfeld der Hessentag, was auf den Autobahnen 4, 5 und 7 zu mehr Verkehr führen könne. Rund um Wiesbaden sei außerdem am Pfingstmontag aufgrund der Feierlichkeiten zum 70. Jubiläum der Luftbrücke am historischen Flughafen Wiesbaden-Erbenheim mit Staus zu rechnen.