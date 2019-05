Neustrelitz

Theater will Orientierung bieten

28.05.2019, 14:51 Uhr | dpa

Die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz will Menschen in einer Zeit des Umbruchs auch Orientierung bieten. "Wir wollen ein lebendiges Theater sein", erklärte der neue Intendant Sven Müller am Dienstag bei der Vorstellung der neuen Spielzeit in Neubrandenburg. Geplant sind 2019/20 zehn Schauspiel- und sechs Musiktheaterpremieren. Schauspieldirektorin Tatjana Rese wies unter anderem auf die Uraufführung des Schauspiels "Effi B." von Gregor Edelmann im September und das humorige Globalisierungsstück "Der Goldene Drache" hin. "Wir wollen diese Zeit der Unruhe reflektieren", sagte Rese. Die GmbH, zu der die Neubrandenburger Philharmonie gehört, ist eine von vier großen Bühnen und hat jährlich etwa 120 000 Gäste.