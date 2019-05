Erfurt

"Tag der kleinen Forscher": Kinder probieren MINT-Fächer aus

28.05.2019, 15:04 Uhr | dpa

Viele Kinder haben sich am Dienstag auch in Thüringen spielerisch mit Mathe und Naturwissenschaften beschäftigt. Am "Tag der kleinen Forscher" veranstalteten einzelne Kitas, Horte und Grundschulen bundesweit Aktionen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT).

Prominenten Besuch bekamen Grundschüler in Erfurt: Dort nahm Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) an einem Parcours auf dem Petersberg teil. Die Jungen und Mädchen konnten dort etwa eine kleine Seilbahn bauen oder ein Rohrleitungssystem entwerfen.

"Gerade bei den Kleinsten kann man so manche Grundlage für ein späteres Studium oder eine Ausbildung in diesem Bereich legen", teilte die Ministerin mit. Der Forschertag ist ein Projekt der Stiftung "Haus der kleinen Forscher".