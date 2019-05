Bad Hersfeld

Mehr Personal: 500 Polizisten beim Hessentag im Einsatz

28.05.2019, 15:09 Uhr | dpa

Die Polizei schützt den bevorstehenden Hessentag in Bad Hersfeld mit mehr Personal als zuletzt in anderen Kommunen. Rund 500 Beamte von Landes- und Bundespolizei seien während des zehntägigen Landesfestes (7. bis 16. Juni) in der osthessischen Kur- und Festspielstadt im Einsatz. Das teilte die Beamten am Dienstag mit. Allein die Bundespolizei sei mit 25 Prozent mehr Personal vor Ort. Die Landespolizei konnte noch keine genauen Angaben machen.

Die Verstärkung des Personals sei aber nicht mit Hinweisen auf eine veränderte oder erhöhte Gefährdungslage begründet, betonten Polizeisprecher. Vor allem wegen der geografischen Lage sei mehr Personal nötig, der Bahnhof in Bad Hersfeld sei größer als etwa im Vorjahr in Korbach und die Stadt sei von großen Verkehrswegen wie Autobahnen und Bundesstraßen umgeben.

Martin Nickl, Leiter der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, sagte: "Die Gewährleistung der Sicherheit hat oberste Priorität." Die Polizei setze auf altbewährte Sicherheitsmaßnahmen und neuere Mittel, wie etwa die Videoüberwachung. "Wir wollen verhindern, dass es irgendwo Angsträume gibt." Zur Vorbeugung vor Terroranschlägen mit Fahrzeugen werden während des Festes knapp 1000 Betonsperren und Barrieren aufgestellt, wie die Stadt erklärte.

Die Bundespolizei legt ihr Augenmerk auf den Bahnverkehr. Dazu zähle, dass sich die Beamten auf schlimme Ereignisse wie Bahnunglücke vorbereiteten. Die Bundespolizei rechnet mit täglich 10 000 bis 15 000 Reisenden am Bahnhof und damit bis zu dreimal mehr Menschen als gewöhnlich. Die Beamten seien während des Hessentags mit der Lenkung der Besucherströme befasst. Die Stadt rechnet mit 700 000 Gästen während der Veranstaltung.