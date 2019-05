Koblenz

Unsicherheiten am Weltmarkt belasten Unternehmen

28.05.2019, 15:57 Uhr | dpa

Die Stimmung in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft trübt sich zum Frühsommer weiter ein. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Konjunkturbericht, den die Industrie- und Handelskammern (IHK) im Land am Dienstag in Koblenz vorstellten. Der Umfrage zufolge meldeten die Unternehmen verhaltene Stimmungswerte bezüglich ihrer aktuellen Lage und ihrer Geschäftserwartungen für die kommenden Monate.

"Die andauernden handelspolitischen Auseinandersetzungen und die aufgeschobene Brexitentscheidung machen insbesondere der exportorientierten Industrie zu schaffen", sagte der Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft, Arne Rössel. Nach einem langen Wirtschaftsaufschwung hatten die Unternehmen zu Jahresbeginn bei einer ähnlichen Befragung erstmals gesunkene Erwartungen gemeldet. Die Stimmungswerte der aktuellen Umfrage stagnieren laut IHK auf diesem Niveau.

Neben der angespannten weltwirtschaftlichen Lage sorgen sich 59 Prozent der Unternehmen auch um einen verschärften Fachkräftemangel, 39 Prozent fürchten zudem steigende Arbeitskosten. Die nach wie vor guten Konjunkturwerte dürften nicht über das kritische wirtschaftliche Umfeld hinwegtäuschen, sagte Rössel. An der IHK-Umfrage nahmen mehr als 1000 Betriebe teil.