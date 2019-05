Hamburg

Tausende Jungaale in der Alster ausgesetzt

28.05.2019, 16:35 Uhr | dpa

Der Angelsport-Verband Hamburg hat mehr als 70 000 Jungaale in der Alster ausgesetzt. Helfer kippten die nur 2 Gramm leichten Aale am Dienstag an verschiedenen Stellen eimerweise ins Wasser. Der Europäische Aal (Anguilla anguilla) steht auf der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN. Ziel der Maßnahme sei es, den Bestand des vom Aussterben bedrohten Fisches wieder aufzubauen, hieß es.

Die am Dienstag in der Alster ausgesetzten Aale wurden an der französischen und englischen Atlantikküste gefangen und anschließend für zwei Monate in einem Aufzuchtbecken nahe Hamburg "gemästet". Die Schutzmaßnahme des Angelsport-Verbandes Hamburg koste rund 25 000 Euro und fände jährlich statt.