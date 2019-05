Berlin

Mord im Treptower Park: Polizei fasst verdächtiges Paar

28.05.2019, 16:40 Uhr | dpa

Eine Woche nach dem Mord an einem Obdachlosen im Treptower Park hat die Berliner Polizei zwei Verdächtige gefasst. Der 43-jährige Mann und die 34-jährige Frau gehören ebenfalls zum Obdachlosenmilieu. Die Polizei geht von einem Raubmord aus, wie sie am Dienstag mitteilte. Zeugen brachten die Mordkommission auf die Spur der Verdächtigen, die am Montagabend in Rummelsburg festgenommen wurden.

Spaziergänger hatten die Leiche des 28-jährigen am Sonntag vor einer Woche im Treptower Park in einem Gebüsch gefunden und die Polizei gerufen. Wenige Tage später wurde der Mann identifiziert. Er stammte aus Augsburg (Bayern) und lebte zuletzt in dem Park.