Schleiz

Wachmann wird zwei Tage hintereinander verprügelt

28.05.2019, 16:46 Uhr | dpa

Ein Wachmann an einer Asylbewerberunterkunft in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) ist an zwei Abenden in Folge verprügelt worden. Der 46-Jährige erlitt bei dem zweiten Angriff am Montagabend Gesichtsverletzungen und kam in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Warum die beiden Tatverdächtigen (21 und 23) ihn traten und schlugen, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Angreifer. Die Männer waren nach dem ersten Angriff am Sonntag festgenommen und am Montag wieder entlassen worden.