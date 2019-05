München

Münchner Messe immer beliebter

28.05.2019, 17:11 Uhr | dpa

Die Münchner Messe wächst und wächst: Im vergangenen Jahr kamen mehr als 1,9 Millionen Besucher und knapp 38 000 Aussteller zu den Veranstaltungen der Messe auf dem Gelände des einstigen Flughafens München-Riem. Damit hat die Münchner Messe im Schnitt doppelt so schnell zugelegt wie die übrigen deutschen Messestandorte. Das berichtete Vorstandschef Klaus Dittrich am Dienstag. Gut die Hälfte der Aussteller kam aus dem Ausland.

In diesem Jahr werden es vermutlich noch mehr Besucher werden als 2018, weil die nur alle drei Jahre stattfindende Baumaschinenmesse bauma allein knapp 630 000 Besucher angezogen hat. Eine Besonderheit der Münchner Messe ist, dass sie doppelt so viele Veranstaltungen im Ausland organisiert wie in der Landeshauptstadt: Den 14 in Eigenregie abgehaltenen Inlandsmessen standen 28 im Ausland gegenüber.