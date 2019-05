Dingolfing

Azubi verprügelt Chef nach Kündigung

28.05.2019, 17:52 Uhr | dpa

Ein Auszubildender hat seinen Chef nach einer Kündigung bewusstlos geprügelt. Wie die Polizei mitteilte, sei der 18-Jährige in einem Personalgespräch am Dienstag "völlig ausgerastet". Den Vorgesetzten des niederbayerischen Unternehmens in Dingolfing (Landkreis Dingolfing-Landau) schlug der 18-Jährige mit der Faust. Wegen schweren Kopfverletzungen musste der 54-Jährige mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Durch die Wucht des Schlags brach sich der Auszubildende die Hand. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.