Auto kracht auf B92 in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

28.05.2019, 18:03 Uhr | dpa

Ein Lastwagen und drei Autos sind am Dienstag in Greiz zusammengekracht, weil einer der Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Der Unfallfahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß auf der B92 schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte. Sein Fahrzeug prallte mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen, in den daraufhin zwei weitere Autos krachten. Die Insassen der anderen Fahrzeuge blieben unverletzt.

Die B92 musste wegen des Unfalls für rund drei Stunden voll gesperrt werden. Bei dem Unfall wurde auch ein an eines der Autos angehängter Wohnwagen völlig zerstört. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.