Elmshorn

Dölling-Standort Elmshorn wird Logistikzentrum

28.05.2019, 18:36 Uhr | dpa

Die Elmshorner Wurstfabrik Dölling produziert keine Wurst mehr. Stattdessen werden die Kühl- und Lagerkapazitäten genutzt, um Logistikleistungen der Unternehmensstandorte zu bündeln. Darauf haben sich Betriebsrat und Geschäftsleitung am Standort geeinigt, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In dem neuen Logistikzentrum gibt es den Angaben zufolge 57 Arbeitsplätze. Für die übrigen 49 Beschäftigten gebe es einen Sozialplan.