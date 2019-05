Delmenhorst

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Delmenhorst

28.05.2019, 21:52 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall in Delmenhorst sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 73-Jähriger habe bei der Fahrt mit seinem Auto auf dem Hasporter Damm medizinische Probleme bekommen und sei dann fast ungebremst auf das Auto eines 59-Jährigen aufgefahren, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 28 000 Euro.