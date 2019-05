Augsburg

Weltkriegsbombe in Augsburg entschärft

28.05.2019, 23:03 Uhr | dpa

In einem Industriegebiet in Augsburg ist am Dienstagabend eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Das teilte die Polizei mit. In einem Umkreis von 500 Metern um den Fundort war eine Sperrzone eingerichtet worden. Weil die 500 Kilogramm schwere Bombe in einem Gebiet mit wenigen Wohnhäusern lag, seien nur wenige Menschen von der Evakuierung betroffen gewesen, sagte der Sprecher. Ein Bagger hatte die amerikanische Fliegerbombe bei Bauarbeiten freigelegt und dabei laut Polizei vermutlich den Zünder beschädigt.