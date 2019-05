Bremen

CDU und Grüne in Bremen führen Sondierungsgespräch

29.05.2019, 01:42 Uhr | dpa

Die Suche nach einer neuen Regierung im Bundesland Bremen beginnt heute mit einem Sondierungsgespräch zwischen CDU und Grünen. Demonstrativ gehen die CDU-Vertreter um Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder auf die Ökopartei zu; das Treffen findet in der Grünen-Zentrale statt. Bei der Wahl am Sonntag hatte die Union erstmals in mehr als 70 Jahren die SPD auf Platz zwei verwiesen. Meyer-Heder setzt nun auf eine sogenannte Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP. Mit den Liberalen will er am Freitag sondieren.

Den Grünen mit Spitzenkandidatin Maike Schaefer kommt im Bremer Machtpoker eine besondere Rolle zu. Denn die SPD hofft trotz ihrer Verluste darauf, in einem Bündnis mit den Grünen und der Linkspartei an der Regierung zu bleiben.