Hamburg

Deutsches Spring-Derby startet mit erster Qualifikation

29.05.2019, 02:37 Uhr | dpa

Das Derby-Turnier in Hamburg startet heute gleich mit der ersten Qualifikation zum Spring-Klassiker. Vor der ersten wichtigen Prüfung auf dem berühmten Parcours in Klein Flottbek hatten insgesamt 78 Reiter aus 13 Nationen gemeldet. Das erste Ausscheidungsspringen am Mittwochnachmittag (15.30 Uhr) ist mit 25 000 Euro dotiert.

Der Kurs wird nicht vergleichbar mit dem 1230 Meter langen Parcours sein, der am Sonntag auf die Reiter wartet. Unter anderem müssen die Paare nicht den berühmten Wall oder Pulvermanns Grab überwinden. Nach der zweiten Qualifikation am Freitag steht fest, wer im Kampf um das Preisgeld von 120 000 Euro und das Blaue Band des Derby-Siegers startet.

Die Veranstaltung dauert bis zum Sonntag. Neben der 90. Auflage des Kult-Springens steht der Große Preis der Millionenserie Global Champions Tour am Samstag im Mittelpunkt. Dabei gibt es insgesamt 300 000 Euro zu gewinnen. Insgesamt ist das Derby-Turnier mit 1,45 Millionen Euro dotiert, der Etat beläuft sich auf 3,6 Millionen Euro.